Unsere kleine Farm
Folge 14: Die Neffen
47 Min.Ab 6
Die Eltern von Almanzos Neffen wollen einmal ungestört Urlaub machen, und deshalb nehmen Almanzo und Laura die Kinder zu sich. Das ist jedoch ein schwerer Fehler, wie sich sehr bald herausstellt: Die beiden ungehörigen Bengel legen ein unmögliches Benehmen an den Tag und demolieren beinahe das ganze Haus. Als es so aussieht, als würden sie auch die Ehe der Wilders zerstören, hat Laura die Nase endgültig voll. Sie beschließt, den kleinen Banditen ordentlich "Benimm" beizubringen.
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH