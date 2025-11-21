Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die zweite Hochzeit

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 20
Folge 20: Die zweite Hochzeit

47 Min.Ab 6

Sowohl Caroline als auch Laura überraschen ihre Ehemänner mit der freudigen Nachricht, schwanger zu sein. Für Caroline und Charles ist die Freude allerdings nur von kurzer Dauer: Dr. Baker erklärt Caroline, dass sie sich geirrt habe; sie könne keine Kinder mehr bekommen. Charles gelingt es schließlich, seine verzweifelte Frau zu trösten. Um auf andere Gedanken zu kommen, fahren die beiden zur Hochzeit eines Bekannten - und geben sich dabei zum zweiten Mal das Ja-Wort.

SAT.1 GOLD
