Unsere kleine Farm
Folge 4: Der Football-Trainer
47 Min.Ab 6
Ex-Football-Star Pete Ellerbee ist einverstanden, Trainer der nicht besonders erfolgreichen Mannschaft von Walnut Grove zu werden. Natürlich sind die Männer von Walnut Grove zuerst ziemlich stolz, solch einen Star in ihren Reihen zu haben. Doch schon bald müssen sie erkennen, dass die Verpflichtung von Pete Ellerbee auch schwerwiegende Nachteile hat: Der Ex-Profi nimmt die Jungs derart hart ran, dass ihre Gesundheit gefährdet ist und auch die Schule darunter leidet ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH