Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der Football-Trainer

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 4
Der Football-Trainer

Der Football-TrainerJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 4: Der Football-Trainer

47 Min.Ab 6

Ex-Football-Star Pete Ellerbee ist einverstanden, Trainer der nicht besonders erfolgreichen Mannschaft von Walnut Grove zu werden. Natürlich sind die Männer von Walnut Grove zuerst ziemlich stolz, solch einen Star in ihren Reihen zu haben. Doch schon bald müssen sie erkennen, dass die Verpflichtung von Pete Ellerbee auch schwerwiegende Nachteile hat: Der Ex-Profi nimmt die Jungs derart hart ran, dass ihre Gesundheit gefährdet ist und auch die Schule darunter leidet ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen