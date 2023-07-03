Für erfahrene Hunde-Fans: Lucky Jetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 13: Für erfahrene Hunde-Fans: Lucky
2 Min.Folge vom 03.07.2023
Lucky ist ein sehr anhänglicher und verschmuster Hund. Der 11-jährige Border Collie-Mix läuft gut an der Leine und genießt lange Spaziergänge in der Natur. Da er in der Vergangenheit mit verschiedenen Reizen seine Schwierigkeiten hatte, benötigt er souveräne Bezugspersonen mit Hundeerfahrung und ohne Kinder. Sein neues Zuhause sollte in ländlicher Umgebung liegen. Kontakt: Tierheim Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 / 983 86, E-Mail: hunde@tierheim-vaihingen.de
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD