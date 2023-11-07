Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 30vom 07.11.2023
Folge 30: Verschmuste Mischlingshündin Molly sucht ein liebevolles Zuhause

2 Min.Folge vom 07.11.2023

Mischlingshündin Molly ist zwei Jahre alt und kommt aus Bulgarien. Sie ist eine sehr ruhige, sensible und verschmuste Hündin. Molly hat aber auch ihren eigenen Kopf. Sie würde zu Menschen, die Liebe und Zeit für sie haben, perfekt passen. Sie ist verträglich mit Hunden, Katzen und Kinder jeden Alters. Kontakt: Tierschutzverein Angels for Dogs e.V., Tel.: +49 151 64627863

SAT.1 GOLD
