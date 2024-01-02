Freundlich und ruhig: tschechischer Wolfshund-Mix AkelaJetzt kostenlos streamen
Folge 37: Freundlich und ruhig: tschechischer Wolfshund-Mix Akela
2 Min.Folge vom 02.01.2024
Akela ist ein tschechischer Wolfshund-Mix und sucht ein neues Zuhause. Er ist ein sehr freundlicher Hund, der eine klare und konsequente Führung braucht. Nach Eingewöhnung kann er alleine zuhause bleiben und er fährt brav im Auto mit. Er ist mit Artgenossen je nach Sympathie verträglich, aber an der Leine muss noch geübt werden. Akela wäre besonders für Menschen mit Hundeerfahrung geeignet. Kontakt: Tierheim Freital, Tel.: 0351 6413222
