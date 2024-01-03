Verschmust und menschenbezogen: Bergamasker IvoJetzt kostenlos streamen
Bergamasker Ivo ist 13 Jahre und sucht ein schönes Für-immer-Zuhause. Er hat altersbedingt Probleme mit seine Gelenken, liebt es aber trotzdem noch spazieren zu gehen. Menschen gegenüber zeigt sich Ivo als sehr verschmust und manchmal auch noch verspielt. Er mag auch kleine Kinder, nur keine anderen Tieren sollten mit ihm zusammenleben. Er ist besonders geeignet für Personen die viel Zeit haben und ihn beim Spazieren unterstützen können. Kontakt: Tierheim Erding, Tel.: 08762/ 7269977
