Aufgeweckt und jung: Mischlingshündin EmaJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 47: Aufgeweckt und jung: Mischlingshündin Ema
2 Min.Folge vom 06.03.2024
Mischlingshündin Ema ist sehr aufgeweckt und etwas draufgängerisch. Sobald sie aber außerhalb ihrer sicheren Zone ist, ist sie sehr unsicher. Sie ist geeignet für geduldige Menschen mit Hundeerfahrung, die ihr ein Zuhause ohne viel Trubel bieten können. In ihrem neuen Heim sollte ein souveräner Ersthund leben, an dem sie sich orientieren kann. Sie ist verträglich mit anderen Hunden und Katzen. Kontakt: Bmt Tierschutzzentrum Pfullingen, Tel.: 07121 – 82017 20
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD