Unsere Tierheimtiere des Monats

Frech und lernfreudig: Mischling Freddi

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 43vom 07.02.2024
Frech und lernfreudig: Mischling Freddi

2 Min.Folge vom 07.02.2024

Freddi ist kein Hund, der für Leckerlis alles tun würde, denn sein Vertrauen muss man sich erst verdienen. Er entscheidet selbst, wenn Nähe zugelassen wird. Zu Menschen, die er mag, ist er sehr liebevoll und streichelbedürftig. Freddi benötigt eine Familie, die ihn körperlich und geistig auslasten kann. Am besten geeignet wäre er für hundeerfahrene Personen. Kontakt: Private Pflegestelle in 21337 Lüneburg von Streunerglück e.V., Tel.: +49 163 2777999

