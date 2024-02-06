Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Zutraulich und verspielt: Europäisch Kurzhaar Edna

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 42vom 06.02.2024
Zutraulich und verspielt: Europäisch Kurzhaar Edna

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 42: Zutraulich und verspielt: Europäisch Kurzhaar Edna

2 Min.Folge vom 06.02.2024

Die Europäisch-Kurzhaar-Katze Edna ist erst circa 4 Monate alt und auf der Suche nach einem Zuhause. Sie ist Menschen gegenüber sehr zutraulich, verspielt und auch stubenrein. Sie ist aufgrund ihrer Unkompliziertheit auch für Katzenanfänger geeignet. Das Zusammenleben mit anderen Katzen und Katern ist kein Problem. Der Kontakt mit Kindern war bisher nicht möglich und müsste noch beurteilt werden. Kontakt: Tierhilfe Bützow e.V., Tel.: 0175/1926035

