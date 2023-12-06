Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 35vom 06.12.2023
2 Min.Folge vom 06.12.2023

Der verspielte Labrador-Mischling Giovanni ist sehr menschenbezogen und wünscht sich ein Haus mit umzäuntem Garten als neues Heim. Er eignet sich besonders für sportliche Einzelpersonen oder Paare mit Hundeerfahrung. Giovanni kann dickköpfig sein und muss konsequent geführt werden. Mit anderen Hunden versteht er sich gut, mit Katzen und Kleintieren ist er jedoch nicht verträglich. Auch kleine Kinder sollten nicht im Haushalt leben. Kontakt: Tierschutzverein Iserlohn, Tel.: 02371 / 97 47 61

