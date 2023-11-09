Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Duo Mia & Tommy auf der Suche nach einem ruhigen Zuhause

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 32vom 09.11.2023
Folge 32: Duo Mia & Tommy auf der Suche nach einem ruhigen Zuhause

2 Min.Folge vom 09.11.2023

Mia und Tommy suchen ein neues Zuhause. Mia ist sehr sensibel und Tommy sehr temperamentvoll. Wenn die Ängstlichkeit überwunden ist, sind sie sehr verschmust und verspielt. Sie benötigen ein möglichst ruhiges Zuhause ohne anderen Katzen oder Kinder. Tommy ist leider unsauber, was sich aber nach Eingewöhnung bessern sollte. Kontakt: Tierheim München, Tel.: 089 / 921 000 825

