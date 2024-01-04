Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Sportlich und clever: Mischlingshündin Ivy

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 39vom 04.01.2024
Sportlich und clever: Mischlingshündin Ivy

Sportlich und clever: Mischlingshündin IvyJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 39: Sportlich und clever: Mischlingshündin Ivy

2 Min.Folge vom 04.01.2024

Mischlingshündin Ivy ist sportlich und clever. Früher hat sie Mantrailing gemacht und deshalb muss sie ausgelastet werden. Bei fremden Menschen und unbekannten Situationen ist sie unsicher und neigt zu Übersprungshandlungen. Deswegen ist sie an einen Maulkorb gewöhnt. Bei ihren Bezugspersonen ist sie sehr anhänglich. Sie ist geeignet für erfahrene und sportliche Hundehalter, die Spaß an Arbeit mit Hunden haben. Kontakt: Bmt Tierschutzzentrum Pfullingen, Tel.: 07121 – 82017 20

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 1 Staffeln und Folgen