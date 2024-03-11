Lieb und verspielt: Dobermann JohnnyJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 48: Lieb und verspielt: Dobermann Johnny
2 Min.Folge vom 11.03.2024
Dobermannrüde Johnny ist sechs Jahre alt und noch nicht kastriert. Er ist ein sehr lieber verspielter Hund, der sich mit Hündinnen verträgt. Er besitzt Grundgehorsam, aber die Leinenführigkeit ist noch ausbaufähig. Geeignet ist er für Menschen mit Hundeerfahrung, die vielleicht auch schon einen Dobermann hatten. Mit Kindern ab 12 Jahren kommt er zurecht. Mit Rüden und Katzen ist er nicht verträglich. Kontakt: Tierschutzverein Vaihingen Enz und Umgebung e.V., Tel.: 07042/98386
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD