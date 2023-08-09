Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 19 vom 09.08.2023
Folge 19: Kyra und ihre Katzen-Babys suchen ein neues Zuhause

2 Min.Folge vom 09.08.2023

Die Europäische Kurzhaar-Katze Kyra hat ihre vier Kitten am 04.05.2023 zur Welt gebracht. Die Kleinen sind sehr lebhaft, verspielt und neugierig und sollten zu zweit vermittelt werden. Mama Kyra ist vorsichtig, ruhig und verschmust. Sie braucht ein Zuhause mit Freigang, für die Kitten kommt auch Wohnungshaltung in Frage. Kontakt: Tierhilfe Bützow e.V., Tel.: 0175 / 332 36 28, E-Mail: tierschutzbuetzow@web.de

