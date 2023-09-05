Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 22vom 05.09.2023
2 Min.Folge vom 05.09.2023

Der sechsjährige Schäferhund-Mischling Luca ist Menschen gegenüber freundlich, aber trotzdem muss man sich seine Aufmerksamkeit erarbeiten. Auch an der Leinenführigkeit muss weitergearbeitet werden. Er sollte zu Menschen mit Hundeerfahrung und Kinder sollten bereits im Teenageralter sein. Ob er sich mit anderen Hunden verträgt, ist abhängig von der Sympathie. Kontakt: Tierheim Freital, Tel.: 03516413 222

