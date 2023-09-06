Kuschelig und aufgeschlossen: American Akita MajaJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 23: Kuschelig und aufgeschlossen: American Akita Maja
2 Min.Folge vom 06.09.2023
American Akita Maja ist drei Jahre alt und zeigt sich sehr anhänglich und aufgeschlossen. Rassebedingt bindet sie sich sehr eng an eine Person und ist daher eher für einzelne Personen oder Paare geeignet. Maja versucht, Grenzen zu testen und braucht daher feste Regeln und eine konsequente und faire Führung. Sie verträgt sich mit anderen Hunden je nach Sympathie. Kontakt: Tierheim Schwebheim, Tel.: 09723 - 77 70
