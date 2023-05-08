Intelligent und verschmust: TheoJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 8: Intelligent und verschmust: Theo
2 Min.Folge vom 08.05.2023
Der Deutsche Schäferhundmischling Theo kommt aus Kroatien und verlor sein dortiges Zuhause auf tragische Weise. Theo ist sehr lernwillig, intelligent und aktiv. Er liebt lange Spaziergänge und ausgiebige Kuscheleinheiten. Sein neues Zuhause sollte in ländlicher Umgebung bei Menschen mit Hundeerfahrung sein. Mit Katzen und kleinen Hunden ist er nicht verträglich, Kinder im Haushalt sollten mindestens 16 Jahre alt sein. Kontakt: Lesika Hundehilfe Varazdin e.V., Tel.: 01520 / 323 28 81
