Unsolved Mysteries with Robert Stack

Episode 11

Staffel 1Folge 11
Episode 11

Episode 11

Unsolved Mysteries with Robert Stack

Folge 11: Episode 11

45 Min.Ab 12

Die Sendung berichtet unter anderem über den Tod eines Motorradfahrers namens Lee Selwyn. Außerdem verschwand ein 15-Jähriger in Pennsylvania auf mysteriöse Weise. Es ist immer noch nicht klar, ob er Opfer eines Verbrechens geworden ist.

