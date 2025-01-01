Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsolved Mysteries with Robert Stack

Episode 12

FilmRiseStaffel 1Folge 12
Episode 12

Unsolved Mysteries with Robert Stack

Folge 12: Episode 12

46 Min.Ab 12

Die Sendung berichtet unter anderem über das mysteriöse Verschwinden des 14-jährigen Jeremy Bright auf einem Jahrmarkt. Außerdem verschwand im Jahr 1936 plötzlich ein kanadischer Goldsucher und hinterließ ein Millionenvermögen.

