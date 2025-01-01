Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsolved Mysteries with Robert Stack

Episode 4

FilmRiseStaffel 1Folge 4
Episode 4

Episode 4Jetzt kostenlos streamen

Unsolved Mysteries with Robert Stack

Folge 4: Episode 4

45 Min.Ab 12

Die Polizei verhaftet in New York einen Mann, der hinter den brutalen "Son of Sam"-Schießereien mit mehreren Opfern stecken soll. Außerdem wird das rätselhafte Vermögen von Curly Green aufgeklärt, da dieser eigentlich ein bescheidenes Leben führt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unsolved Mysteries with Robert Stack
FilmRise
Unsolved Mysteries with Robert Stack

Unsolved Mysteries with Robert Stack

Alle 2 Staffeln und Folgen