Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 17: Episode 17
55 Min.Ab 12
Mit einem Tunnel gelang einer Bande ein spektakulärer Raub. Bei einem weiteren Fall geht es um das Leben nach dem Tod. Die Geschichte eines Abenteurers wird weitererzählt. Außderm gibt es drei Theorien, wie ein 46-jähriger Mechaniker ums Leben kam.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 2 Staffeln und Folgen
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988