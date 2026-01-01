Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 20: Episode 20
44 Min.Ab 12
Lisa wurde brutal erstochen. Hunderte von Menschen im Westen der USA glauben, sie danach noch gesehen zu haben... Viele Männer sind bei dem Versuch gestorben, eine legendäre Goldmine zu finden. Und: Liebe und Mord in Louisianas Sümpfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsolved Mysteries with Robert Stack
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988