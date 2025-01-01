Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsolved Mysteries with Robert Stack

Episode 2

FilmRiseStaffel 1Folge 2
Folge 2: Episode 2

49 Min.Ab 12

In knapp drei Kilometern Höhe öffnet ein Mann die Hecktür eines Verkehrsflugzeugs und springt. Zwei Teenager liegen bewegungslos auf den Gleisen eines anrauschenden Zuges. Eine acht Millionen Dollar teure Sport-Sammlung ist verschwunden.

