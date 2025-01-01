Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 18: Episode 18
43 Min.Ab 12
Ein Fahrer flüchtete vom Unfallort und ließ seinen Pickup zurück. Es geht nicht nur um Fahrerflucht. Außerdem erzählt Robert Stack auch die Geschichte eines Undecover-Polizisten, der wohl auf gefährliche Abwege geraten ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsolved Mysteries with Robert Stack
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988