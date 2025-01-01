Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsolved Mysteries with Robert Stack

Episode 5

FilmRiseStaffel 1Folge 5
41 Min.Ab 12

In der Nähe von Philadelphia spukt es in einem Gasthaus. Eine Rechtsanwältin wird Opfer von Straßenkriminellen. Neue Beweise deuten darauf hin, dass der "Sohn von Sam"-Mörder Teil eines satanischen Kultes war. Eine Millionärsgattin wird vermisst.

