Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 16: Episode 16
47 Min.Ab 12
Die Sendung befasst sich unter anderem mit dem Mord an der Rennfahrerlegende Mickey Thompson. Außerdem geht es um den verurteilten Räuber Michael Wade Mohon, der es geschafft hat, drei Mal aus einem Gefängnis auszubrechen.
Genre:Dokudrama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988