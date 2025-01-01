Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsolved Mysteries with Robert Stack

Episode 15

Staffel 1Folge 15
Episode 15

Unsolved Mysteries with Robert Stack

Folge 15: Episode 15

48 Min.Ab 12

Drei Männer brachen 1962 aus ihren Zellen in Alcatraz aus und verschwanden mit einem selbstgebauten Floß in den Wellen. John Anglin, sein Bruder Clarence und Frank Morris, der brillante Kopf hinter der Flucht, wurden nie wieder gesehen.

