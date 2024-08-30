Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 10vom 30.08.2024
24 Min.Folge vom 30.08.2024

Der Aufstieg ist Mittel zum Zweck, ob zu Fuß oder mit Ski. Und der Gipfel ist nicht das Ziel. Wandern war gestern. Heute erobern Outdoorsportlerinnen und Outdoorsportler das alpine Gelände schneller, wagemutiger und einfallsreicher – einfach im Flug. Es nennt sich etwa Speedriding, Hike and Fly oder auch Highlinen. Gemeinsam ist diesen Trendsportarten die luftige Komponente. Südtirol mit seiner vielfältigen Berglandschaft bietet da eine ideale Spielwiese. Steile Rinnen und tiefe Schluchten wollen auf moderne Art erobert werden. Für die junge Generation kann es scheinbar nicht halsbrecherisch und spektakulär genug sein. Gestaltung: Martina Juda Kamera: Stephan Kofler Cutter: Karina Reiner Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol/Stephan Kofler/Alex Amplatz

