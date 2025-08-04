Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unterwegs beim Nachbarn: Kristallene Zeugen der Eiszeit - Die Seen im Trentino

ORF2Staffel 1Folge 20vom 04.08.2025
24 Min.Folge vom 04.08.2025

Mit seinen 300 Seen, welche eine Gesamtfläche von 35 km² bedecken, wird das Trentino auch als "kleines Finnland" bezeichnet. Die vielen Seen im Trentino verteilen sich auf alle Höhenlagen. Vom Tal über die Hochebenen, Wälder und Almen, bis hinauf in die Gletscherregionen reichen die smaragdgrünen bis azurblauen Gewässer eiszeitlichen Ursprungs. Sicher ist der Gardasee der bekannteste, aber jeder der Seen kann eine eigene Geschichte erzählen. Gestaltung: Hartwig Mumelter Kamera: Max Ruggera Cutter: Karina Reiner Bildquelle: ORF/Hartmann Seeber

ORF2
