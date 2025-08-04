Unterwegs beim Nachbarn: Kristallene Zeugen der Eiszeit - Die Seen im TrentinoJetzt kostenlos streamen
Unterwegs beim Nachbarn
Folge 20: Unterwegs beim Nachbarn: Kristallene Zeugen der Eiszeit - Die Seen im Trentino
24 Min.Folge vom 04.08.2025
Mit seinen 300 Seen, welche eine Gesamtfläche von 35 km² bedecken, wird das Trentino auch als "kleines Finnland" bezeichnet. Die vielen Seen im Trentino verteilen sich auf alle Höhenlagen. Vom Tal über die Hochebenen, Wälder und Almen, bis hinauf in die Gletscherregionen reichen die smaragdgrünen bis azurblauen Gewässer eiszeitlichen Ursprungs. Sicher ist der Gardasee der bekannteste, aber jeder der Seen kann eine eigene Geschichte erzählen. Gestaltung: Hartwig Mumelter Kamera: Max Ruggera Cutter: Karina Reiner Bildquelle: ORF/Hartmann Seeber
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unterwegs beim Nachbarn
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0