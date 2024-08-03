Unterwegs beim Nachbarn: Sprachenvielfalt im Alpen-Adria-RaumJetzt kostenlos streamen
Am Beispiel der Nachbarregionen Kärnten, Friaul-Julisch Venetien und Slowenien ist die Produktion aus dem ORF Landesstudio Kärnten der Sprache auf der Spur. Im Mittelpunkt stehen die unterschiedlichen Erfahrungen von Menschen, die am Schnittpunkt dreier Kulturen leben und die Vorzüge der Nähe zu den Nachbarn zu schätzen wissen. Unabhängig von ihren sprachlichen und kulturellen Wurzeln gehört für viele von ihnen Mehrsprachigkeit zum Alltag. Die Sprache verbindet uns miteinander, Sprache bewegt, Sprache eröffnet auch neue Möglichkeiten in der grenzenlosen Arbeitswelt. Die Sprache der Liebe bringt so manchen dazu, in seiner oder ihrer "neuen Heimat" Fuß zu fassen und eine Familie zu gründen. Doch wie heißt es so schön: nicht nur "durchs Reden kommen die Leut' z'sam" - es sind auch Erlebnisse in unterschiedlichen Bereichen, die Staats- und Kulturgrenzen verschwinden lassen und den gemeinsamen Lebensraum im Herzen Europas lebenswert machen. Die Sprache der Erinnerungen etwa macht den als Kind erlebten Urlaub am Meer unvergesslich und die Sprache des Brauchtums ermöglicht Kulturvermittlung scheinbar "nebenbei". Der Alpen-Adria-Raum ist reich an gemeinsamer Geschichte - friedlich ist es nicht immer zugegangen und aktuelle Krisenherde in anderen Län0dern lassen die Sprache der Gewaltfreiheit für eine von Wissenschaftlern propagierten "Friedensregion Alpen-Adria" in den Fokus rücken. Auch aus kulinarischer Sicht ist der Alpen-Adria-Raum von unterschiedlichen Einflüssen geprägt. So geht die Liebe zu den Nachbarregionen für viele auch durch den Magen. Und dann wäre da noch die "Universalsprache" schlechthin, die Sprache der Musik, die die Menschen oft auch ohne Worte über die Grenzen hinweg bewegt und verbindet.
