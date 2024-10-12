Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn: Luftschiff-Giganten am Bodensee - Zeppelin-Pilot Mario hebt ab

ORF2Staffel 1Folge 12vom 12.10.2024
Unterwegs beim Nachbarn: Luftschiff-Giganten am Bodensee - Zeppelin-Pilot Mario hebt ab

25 Min.Folge vom 12.10.2024

Der erfahrene Vorarlberger Hubschrauberpilot Mario Gasser hat das große Los gezogen: Er wird in Friedrichshafen in Deutschland zum Zeppelin-Piloten ausgebildet. Somit wird er einer von weltweit etwa zehn Personen sein, die eines der historischen Luftschiffe fliegen dürfen. Zeitgleich wird ein Zeppelin für einen neuen Standort in Deutschland gebaut – nach neuesten technischen Standards und Technologien. Die Dokumentation „Luftschiff-Giganten am Bodensee – Zeppelin-Pilot Mario hebt ab“ des ORF Vorarlberg zeigt die Ausbildung zum Zeppelin-Piloten und den Bau eines modernen Zeppelins. Was hat ein Zeppelin denn heute noch einem Flugzeug oder einem Hubschrauber voraus, und welche Märkte bedient das moderne Luftschiff aktuell? Antworten darauf und auf vieles mehr gibt dieser Film des ORF Vorarlberg. Bildquelle: ORF

