Folge 5: Unterwegs beim Nachbarn: 1326 Kilometer - Von Kyjiw nach Wien
26 Min.Folge vom 30.03.2024
Ein Portrait über eine ukrainische Familie, die in Wien ein Übergangszuhause gefunden und neue Freunde und Freundinnen gefunden hat. Ein Film von Birgit Mosser für das Landesstudio Wien Bildquelle: ORF
