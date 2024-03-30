Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn: 1326 Kilometer - Von Kyjiw nach Wien

ORF2Staffel 1Folge 5vom 30.03.2024
Unterwegs beim Nachbarn: 1326 Kilometer - Von Kyjiw nach Wien

Unterwegs beim Nachbarn: 1326 Kilometer - Von Kyjiw nach WienJetzt kostenlos streamen

Unterwegs beim Nachbarn

Folge 5: Unterwegs beim Nachbarn: 1326 Kilometer - Von Kyjiw nach Wien

26 Min.Folge vom 30.03.2024

Ein Portrait über eine ukrainische Familie, die in Wien ein Übergangszuhause gefunden und neue Freunde und Freundinnen gefunden hat. Ein Film von Birgit Mosser für das Landesstudio Wien Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unterwegs beim Nachbarn
ORF2
Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn

Alle 1 Staffeln und Folgen