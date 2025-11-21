Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unterwegs beim Nachbarn: Im Reich des Watzmann - Winter im Berchtesgadener Land

ORF2Staffel 1Folge 26vom 21.11.2025
Folge 26: Unterwegs beim Nachbarn: Im Reich des Watzmann - Winter im Berchtesgadener Land

25 Min.Folge vom 21.11.2025

Ein Besuch 'Im Reich des Watzmann' entführt in die winterliche Welt des Berchtesgadener Landes - einer Region, in der Geschichte, Brauchtum und Natur auf einzigartige Weise verschmelzen. Zwischen Stiftskirche, Schloss und alten Bürgerhäusern öffnet der traditionsreiche Adventmarkt, einer der ursprünglichsten in Bayern. Hier lebt die "Berchtesgadener War" weiter: kunstvoll bemalte Holzarbeiten, die schon im Mittelalter begehrte Exportschätze waren. Rangerin Marina Unterreiner führt durch das verschneite Klausbachtal, Extrembergsteiger Thomas Huber erzählt am Jenner von seiner Heimat in den Bergen. Das älteste aktive Salzbergwerk Deutschlands, Bootsbauer am winterlichen Königssee und das Dokumentationszentrum Obersalzberg spannen den Bogen zwischen Geschichte und Gegenwart. Vor der majestätischen Kulisse des Watzmann entsteht ein stimmungsvolles Porträt einer Landschaft, die im Winter ihre ganz besondere Magie entfaltet. Bildquelle: ORF/ORF-Salzburg

