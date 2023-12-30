Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn: Wiener Melange - Mehr als Buchteln und Powidl

ORF2Staffel 1Folge 3vom 30.12.2023
Unterwegs beim Nachbarn: Wiener Melange - Mehr als Buchteln und Powidl

Unterwegs beim Nachbarn: Wiener Melange - Mehr als Buchteln und PowidlJetzt kostenlos streamen

Unterwegs beim Nachbarn

Folge 3: Unterwegs beim Nachbarn: Wiener Melange - Mehr als Buchteln und Powidl

25 Min.Folge vom 30.12.2023

Der böhmische Einfluss in der Wiener Küche ist gemeinhin bekannt, aber die wenigsten wissen, wie sehr die Bundeshauptstadt durch die tschechische und slowakische Community bis heute geprägt wird. Engagiert in zahlreichen Vereinen, bilden die beiden Volksgruppen eine sehr aktive Gemeinschaft und gestalten Wien mit: ob in Sport, Kultur oder Bildung. Der Schulverein Komensky betreibt seit 150 Jahren zwei- und dreisprachige Bildungseinrichtungen in Wien, vom Kindergarten bis zum Gymnasium. Im Tanz- und Folklore-Verein Marjanka werden traditionelle Tänze und Lieder aufgeführt. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unterwegs beim Nachbarn
ORF2
Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn

Alle 1 Staffeln und Folgen