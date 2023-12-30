Unterwegs beim Nachbarn: Wiener Melange - Mehr als Buchteln und PowidlJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Unterwegs beim Nachbarn: Wiener Melange - Mehr als Buchteln und Powidl
25 Min.Folge vom 30.12.2023
Der böhmische Einfluss in der Wiener Küche ist gemeinhin bekannt, aber die wenigsten wissen, wie sehr die Bundeshauptstadt durch die tschechische und slowakische Community bis heute geprägt wird. Engagiert in zahlreichen Vereinen, bilden die beiden Volksgruppen eine sehr aktive Gemeinschaft und gestalten Wien mit: ob in Sport, Kultur oder Bildung. Der Schulverein Komensky betreibt seit 150 Jahren zwei- und dreisprachige Bildungseinrichtungen in Wien, vom Kindergarten bis zum Gymnasium. Im Tanz- und Folklore-Verein Marjanka werden traditionelle Tänze und Lieder aufgeführt. Bildquelle: ORF
