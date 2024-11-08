Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn: Wien, die letzte jugoslawische Stadt

ORF2Staffel 1Folge 13vom 08.11.2024
Unterwegs beim Nachbarn: Wien, die letzte jugoslawische Stadt

Unterwegs beim Nachbarn: Wien, die letzte jugoslawische StadtJetzt kostenlos streamen

Unterwegs beim Nachbarn

Folge 13: Unterwegs beim Nachbarn: Wien, die letzte jugoslawische Stadt

25 Min.Folge vom 08.11.2024

In Wien leben sie miteinander wie in sonst kaum einer Stadt – die Menschen aus Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kroatien oder Mazedonien. Für viele von ihnen lebt das ehemalige Jugoslawien in Wien weiter, nicht als verklärte Erinnerung sondern als Idee von Gemeinschaft und Lebensfreude. So im Café „SRFJ“, in dem die KellnerInnen gekleidet sind wie Titos Pioniere und Ex-Yu-Hits der 1980er aus den Lautsprechern dröhnen. Oder in der Buchhandlung „Mi"(deutsch für "Wir“), in der Bücher in allen Sprachen des ehemaligen Vielvölkerstaates angeboten werden. Warum Wien manchmal jugoslawischer ist als Ex-Jugoslawien und wie das Gemeinsame vor das Trennende gestellt und zelebriert wird, zeigt dieser Film von Vedran Pilipovic für das Landesstudio Wien. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unterwegs beim Nachbarn
ORF2
Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn

Alle 1 Staffeln und Folgen