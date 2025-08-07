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Unterwegs beim Nachbarn

Lagorai - Berge zwischen Einsamkeit und kultureller Vielfalt

ORF2Staffel 1Folge 22vom 07.08.2025
Lagorai - Berge zwischen Einsamkeit und kultureller Vielfalt

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Folge 22: Lagorai - Berge zwischen Einsamkeit und kultureller Vielfalt

24 Min.Folge vom 07.08.2025

Die Lagorai-Kette im Trentino zählt zu den letzten unberührten Naturlandschaften abseits des Massentourismus. Auf entlegenen Almen und an glasklaren Bergseen begegnet die Dokumentarfilmerin Martina Juda Menschen, die der rauen Natur trotzen. In den stillen Bergdörfern unter den fast 3000 Meter hohen Gipfeln wird altes Brauchtum lebendig gehalten. Gemeinsam mit Kameramann Manfred Unterpertinger wandert sie auf abgelegenen Pfaden zwischen dem Val di Fiemme im Norden und der Valsugana im Süden – auf der Suche nach Ruhe und Ursprünglichkeit. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol/Manfred Unterpertinger

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