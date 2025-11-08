Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn: Ein Fluss verbindet - die March zwischen der Slowakei und Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 25vom 08.11.2025
Folge 25: Unterwegs beim Nachbarn: Ein Fluss verbindet - die March zwischen der Slowakei und Niederösterreich

25 Min.Folge vom 08.11.2025

Die March ist ein Nebenfluss der Donau und entspringt an der Grenze von Polen und Tschechien. 50 Kilometer lang ist sie Grenzfluss zwischen Tschechien und der Slowakei, 91 Kilometer lang bildet sie die natürliche Grenze zwischen Österreich und der Slowakei. "Ein Fluss verbindet - die March zwischen der Slowakei und Niederösterreich" (Gestaltung: Barbara Baldauf, Kamera: Franz: Cee) - die Dokumentation des ORF Landesstudios Niederösterreich aus der Sendereihe "Unterwegs beim Nachbarn", erforscht das Gebiet entlang der March auf niederösterreichischer und slowakischer Seite. Zahlreiche Naturschätze und Kulturgüter können auf beiden Seiten der March, deren slowakischer Name "Morava" ist, entdeckt werden. Bildquelle: ORF/ORF-NÖ

