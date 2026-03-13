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Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn: Als vor 50 Jahren in Friaul die Erde bebte

ORF2Staffel 1Folge 32vom 13.03.2026
Unterwegs beim Nachbarn: Als vor 50 Jahren in Friaul die Erde bebte

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Unterwegs beim Nachbarn

Folge 32: Unterwegs beim Nachbarn: Als vor 50 Jahren in Friaul die Erde bebte

25 Min.Folge vom 13.03.2026

Am 6. Mai 1976 zerstört ein Erdbeben der Stärke 6,5 die italienische Region Friaul: 989 Menschen sterben, Tausende verlieren ihr Zuhause. Die Dokumentation erzählt von Überlebenden und von der raschen Hilfe aus Österreich – einer der ersten großen europäischen Solidaritätsaktionen nach dem Krieg. Sie zeigt auch, wie die Katastrophe den italienischen Zivilschutz und die Erdbebenforschung nachhaltig veränderte. Bildquelle: ORF/Landesstudio Kärnten

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