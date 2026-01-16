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Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn: Das Weltwirtschaftsforum in Davos - Treffen der Mächtigen

ORF2Staffel 1Folge 29vom 16.01.2026
Unterwegs beim Nachbarn: Das Weltwirtschaftsforum in Davos - Treffen der Mächtigen

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Folge 29: Unterwegs beim Nachbarn: Das Weltwirtschaftsforum in Davos - Treffen der Mächtigen

25 Min.Folge vom 16.01.2026

Ist es mehr als ein Treffen der Mächtigen aus Politik und Wirtschaft? Alljährlich im Jänner kommen in Davos, in den Schweizer Bergen, Wirtschaftsbosse, Regierungschefs und -chefinnen, Wirtschafts- und Außenminister zusammen, um sich auszutauschen und Geschäfte anzubahnen. Keine Veranstaltung bietet sich fürs Netzwerken besser an, als das Weltwirtschaftsforum in Davos. Von linken Gruppierungen und Klimaschützern heftig kritisiert, schützt das Weltwirtschaftsforum sein Jahrestreffen und seine Mitglieder durch strenge Zutrittsregeln und hohe Zäune. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt, wie Davos während des Weltwirtschaftsforums zu einer anderen Stadt wird. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg

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