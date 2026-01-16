Unterwegs beim Nachbarn: Das Weltwirtschaftsforum in Davos - Treffen der MächtigenJetzt kostenlos streamen
Unterwegs beim Nachbarn
Folge 29: Unterwegs beim Nachbarn: Das Weltwirtschaftsforum in Davos - Treffen der Mächtigen
Ist es mehr als ein Treffen der Mächtigen aus Politik und Wirtschaft? Alljährlich im Jänner kommen in Davos, in den Schweizer Bergen, Wirtschaftsbosse, Regierungschefs und -chefinnen, Wirtschafts- und Außenminister zusammen, um sich auszutauschen und Geschäfte anzubahnen. Keine Veranstaltung bietet sich fürs Netzwerken besser an, als das Weltwirtschaftsforum in Davos. Von linken Gruppierungen und Klimaschützern heftig kritisiert, schützt das Weltwirtschaftsforum sein Jahrestreffen und seine Mitglieder durch strenge Zutrittsregeln und hohe Zäune. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt, wie Davos während des Weltwirtschaftsforums zu einer anderen Stadt wird. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg
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