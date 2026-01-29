Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 10: Begrabt ihn zweimal
41 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Als ein junger Vater aus South Carolina verschwindet, hören sich die Ermittler in der Gemeinde des Mannes um und stoßen auf Gerüchte, Rachegelüste und ein Netz aus Lügen. Werden sie für Gerechtigkeit sorgen können?
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH