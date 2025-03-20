Vergewaltigt und zerstückeltJetzt kostenlos streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 8: Vergewaltigt und zerstückelt
41 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Eine talentierte Forensik-Studentin wird verstümmelt auf einem einsamen Abschnitt einer Autobahn in Utah gefunden. Ihre Ermittler-Kollegen setzen alles daran, Gerechtigkeit zu schaffen und den Täter zu finden.
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH