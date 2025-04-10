Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Die Toten im Schnee

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 13vom 10.04.2025
Die Toten im Schnee

Die Toten im SchneeJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 13: Die Toten im Schnee

42 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Eine Frau wird brutal ermordet in der Nähe der Militärstadt North Pole, Alaska, gefunden. Bald ereilt vier weitere Frauen dasselbe Schicksal. Ermittler setzen alle Hebel in Bewegung, den Serienmörder zu fassen - bevor er ein weiteres Opfer aus dem Leben reißt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen