Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 13: Die Toten im Schnee
42 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Eine Frau wird brutal ermordet in der Nähe der Militärstadt North Pole, Alaska, gefunden. Bald ereilt vier weitere Frauen dasselbe Schicksal. Ermittler setzen alle Hebel in Bewegung, den Serienmörder zu fassen - bevor er ein weiteres Opfer aus dem Leben reißt.
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH