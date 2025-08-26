Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 15: Tod im Eis
82 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12
Archäologen legen ein Grab in Schweden frei und sind erstaunt, wie viele Menschen dort bestattet wurden. Forscher können darin einen Erreger nachweisen, der auch später noch Angst und Schrecken verbreitete. Auf dem Ätna stoßen italienische Bergretter auf einen Leichnam, der tief in einer der zahlreichen Höhlen verborgen ist. Das Erstaunliche: Der Mann trug Hemd und Krawatte.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH