Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Tödliche Briefe

Kabel Eins Doku Staffel 5 Folge 12 vom 03.04.2025
Tödliche Briefe

Tödliche BriefeJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 12: Tödliche Briefe

41 Min. Folge vom 03.04.2025 Ab 12

Ein Rentner lässt sich in Südkalifornien nieder, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Als er spurlos verschwindet, müssen Ermittler herausfinden, was es mit den unkonventionellen Brieffreunden des Mannes auf sich hat.

