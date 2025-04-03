Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 12: Tödliche Briefe
41 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Ein Rentner lässt sich in Südkalifornien nieder, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Als er spurlos verschwindet, müssen Ermittler herausfinden, was es mit den unkonventionellen Brieffreunden des Mannes auf sich hat.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH