Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 14vom 19.08.2025
42 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12

Ein russischer Boxchampion verschwindet spurlos aus Brighton Beach, New York, und die Nachbarschaft schweigt aus Angst vor Vergeltung. Licht kommt erst ins Dunkle, als Ermittler ein lange verborgenes Geheimnis in einem Hinterhof in New Jersey aufdecken.

