Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Gefesselt und getötet

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 4vom 06.03.2025
Gefesselt und getötet

Gefesselt und getötetJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 4: Gefesselt und getötet

41 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Ein junges Paar kommt nach einem Feiertagsbesuch bei Freunden nie zuhause an. Die Ermittler durchsuchen ein gefährliches Gelände voller Fallen. Die verzweifelten Hilfeschreie des Paares bleiben jedoch unbeantwortet.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen