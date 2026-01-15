Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Mein Freund, mein Killer

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 5vom 15.01.2026
Mein Freund, mein Killer

Mein Freund, mein KillerJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 5: Mein Freund, mein Killer

41 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Als eine sonst stets zuverlässige Frau eines Tages ohne Vorwarnung nicht bei der Arbeit erscheint, sind Freunde und Familie sofort besorgt. Die Ermittler richten ihren Fokus auf Straftäter aus ihrer früheren Karriere als Kautionsagentin. Bald stellt sich jedoch heraus, dass weitere Frauen vermisst werden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen