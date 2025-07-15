Entführt im EinkaufszentrumJetzt kostenlos streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 3: Entführt im Einkaufszentrum
42 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12
Als eine erfolgreiche Geschäftsfrau aus Arizona bei einem Weihnachtseinkauf verschwindet, machen sich Ermittler auf die Suche nach einem Entführer. Doch als der Täter seine Geheimnisse mit ins Grab nimmt, gibt es nur noch eine einzige Hoffnung: Die kryptische Vision eines Mediums richtig zu deuten.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH