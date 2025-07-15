Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Entführt im Einkaufszentrum

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 3vom 15.07.2025
Folge 3: Entführt im Einkaufszentrum

42 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12

Als eine erfolgreiche Geschäftsfrau aus Arizona bei einem Weihnachtseinkauf verschwindet, machen sich Ermittler auf die Suche nach einem Entführer. Doch als der Täter seine Geheimnisse mit ins Grab nimmt, gibt es nur noch eine einzige Hoffnung: Die kryptische Vision eines Mediums richtig zu deuten.

