Viper
Folge 10: Tödliches Trekking
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Wie jedes Jahr leitet Westlake einen Trekkingausflug für gestresste Manager in die Berge. Sie gerät mit der überheblichen Unternehmerin Iris Benteen und deren Assistentin Julie wegen eines mitgeführten Handys in Streit. Während der Auseinandersetzung werden die Frauen von den Ganoven Hanley und Drucker überfallen. Sie haben es auf Iris abgesehen und fordern fünf Millionen Dollar Lösegeld. Bei der Übergabe des Geldes kommt es dann zu einer bösen Überraschung für Iris.
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film